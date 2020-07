Włodzimierz Czarzasty o przyszłości opozycji. Jest pewien, że stracą Senat

Tłit - Włodzimierz Czarzasty

Mocne słowa o ruchu Trzaskowskiego

Naprawdę, zachowujmy proporcje. Słucham ostatnio, że stała się rzecz niesłychana, że 10 milionów dla Trzaskowskiego to ruch na miarę Solidarności, no to są jakiejś jaja!

Według Czarzastego to specyfika wyborów prezydenckich wpłynęła na dobry wynik Trzaskowskiego i nie jest on do powtórzenia w innych okolicznościach. Polityk podkreślał, że to 10 milionów głosów przeciwko Andrzejowi Dudzie, a nie za Rafałem Trzaskowskim.