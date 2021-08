Włodzimierz Cimoszewicz gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? - Polska powinna przyjąć jak najmniej uchodźców. Dlatego że uważam, że najskuteczniejszym sposobem jest pomaganie na miejscu. To kwestia roztropności, oszacowania, jakimi dysponujemy możliwościami jako państwo - powiedział Krzysztof Bosak w Polsat News. Co na to Cimoszewicz? Czy zgadza się z takim podejściem?