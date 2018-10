Włocławek. Zaginęła 17-latka. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Komenda Miejska Policji we Włocławku poszukuje zaginionej Sylwii Gawrońskiej. 17-latka, która na co dzień mieszka we Włocławku, po raz ostatni była widziana 11 października 2018 r.

Sylwia Gawrońska zaginęła 11 października (Policja)

Dziewczyna wyszła z domu i dotąd nie wróciła ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Sylwia ma 178 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, zielone oczy i brązowe włosy do pasa.

Każdy, kto zna miejsce pobytu zaginionej lub widział ją po dniu zaginięcia, proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z jednostką policji we Włocławku pod numerem telefonu: 054 414 50 25, 054 414 52 51 lub najbliższą jednostką policji.

Źródło: Radio PIK

