Włocławek. Policja szuka 15-letniej Martyny Lewandowskiej

Poszukiwania 15-letniej Martyny Lewandowskiej prowadzą funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Poinformowano, że dziewczyna po raz ostatni widziana była 26 kwietnia, kiedy to udała się do miejsca odbywania praktyk zawodowych przy ulicy Olszowej. Na miejsce nigdy jednak nie dotarła.