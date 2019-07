Włochy. Upały powyżej 40 stopni upału. Alarm we Florencji

Temperatury przekraczające 40 st. C we Włoszech przez cały weekend. Władze wydały alarmy dla większości miast, m.in. Florencji. Najgoręcej, bo ponad 42 st. C ma być na Sardynii.



Władze Florencji wydały ostrzeżenia przed upałami (East News, Fot: ARKADIUSZ ZIOLEK)

Nad Półwysep Apeniński nadciągnęło gorące powietrze znad Afryki. To kolejna fala upałów we Włoszech, tym razem najniższa (!) prognozowana temperatura to 35 st. C. Taka pogoda towarzyszy pierwszej fazie masowych wyjazdów na wakacje.

Wyjątkowo uciążliwy skwar utrzyma się do poniedziałku na Sardynii, na której już są dziesiątki tysięcy turystów. Regionalna Obrona Cywilna na wyspie wydała ostrzeżenie w związku z zapowiadanym przez synoptyków wzrostem temperatur do 41-42 stopni. Początkowo najgoręcej będzie w środkowej części Sardynii, a potem front ten rozszerzy się na także na południu i wschód.

Czerwony alert z powodu upałów obowiązuje we Florencji. Władze miasta wprowadziły go ze względu na możliwe konsekwencje dla zdrowia. Już podczas czerwcowych upałów włoskie służby medyczne były postawione w stan najwyższej gotowości.

Eksperci przestrzegają, że brak wystarczającej ilości wody może doprowadzić do odwodnienia, a osoby które mają problemy z sercem i krążeniem powinny pozostać w domach.

Pod koniec czerwca włoskie media informowały o dwóch ofiarach śmiertelnych upałów. Ciało jednego z mężczyzn znaleziono niedaleko dworca w Mediolanie, a drugiego na polu w regionie Marche.

