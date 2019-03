Włochy. Polityk krytykował nakaz szczepień dla dzieci. Sam zachorował na ospę wietrzną

Massimiliano Fedriga z włoskiej Ligi Północnej otwarcie krytykował obowiązkowe szczepienia dla dzieci. Teraz sam musi zmagać się z skutkami własnej nieodpowiedzialności. Fedriga zachorował na ospę wietrzną i trafił do szpitala.

Po wybuchu epidemii odry we Włoszech w 2017 roku włoskie władze wprowadziły obowiązek szczepienia dzieci przeciwko dwunastu różnym chorobom - w tym również przeciwko ospie wietrznej. Jeśli dziecko nie zostanie zaszczepione, nie może uczęszczać na zajęcia do żłobka lub przedszkola, a rodzice muszą liczyć się z wysokimi karami.

To spotkało się ze sprzeciwem włoskiego polityka z Ligi Północnej Massimiliano Fedrigi. Według niego rodzice nie powinni być "zmuszani" do szczepienia swoich dzieci. Teraz sam trafił do szpitala. Okazało się, że Fedriga zachorował na ospę wietrzną.