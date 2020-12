Włochy. Po kłótni z żoną przeszedł 450 km. Musiał "oczyścić umysł"

48-letni Włoch zatrzymany przez policję. Odebrała go żona

Jak podaje włoski dziennik "II Resto del Carlino", 48-letni Włoch po kolejnej już kłótni z żoną wyszedł z ich domu w Lombardii i wyruszył na południe kraju. Mężczyzna przemaszerował łącznie 450 kilometrów - dotarł on do miasta Fano. Tam zauważyli go policjanci, którzy w nocy patrolowali okolice. Mundurowi zatrzymali Włocha, gdyż ten spacerował po godzinie policyjnej. Funkcjonariuszom policji wyjaśnił, że po awanturze z żoną musiał wyjść, aby "oczyścić umysł".