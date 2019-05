Włochy. Kara za brak szczepień

181 euro – to wysokość grzywny dla rodziców niezaszczepionych dzieci, które zachorowały na odrę. Kary nałożyła służba zdrowia w Rimini. To pierwszy przypadek zastosowania tzw. kar sanitarnych we Włoszech.

Włoskie służby ukarały rodziców niezaszczepionych dzieci, które zachorowały na odrę (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER | Damian Słomski)

W całym regionie Emilia-Romania, w którym leży Rimini, służby ukarały 15 rodzin, w których dzieci w wieku powyżej 6 lat zaraziły się odrą.

Wcześniej kary finansowe nakładano na rodziców, którzy do przedszkoli i szkół nie dostarczali obowiązkowych świadectw szczepień swoich dzieci lub fałszowali te dokumenty. Teraz, po raz pierwszy, ukarano dorosłych za to, że dzieci zachorowały na odrę.

Przedstawiciele służby zdrowia z Rimini, cytowani przez lokalne wydanie dziennika "Corriere della Sera", podkreślają, że zaoferowali rodzinom szczepienia. Następnie wobec ich odmowy, w terminie 60 dni przewidzianym przez prawo, przystąpili do działania.

Gazeta podkreśliła, że ukarani rodzice zapowiedzieli, że będą zabiegać o uchylenie grzywny. Zaznaczyli zarazem, że to jedyny taki przypadek we Włoszech.

Dzienna stawka za brak szczepień

Wymierzenie kar zbiega się w czasie z decyzją władz miasta Rimini, które zdecydowały, że kara za nieprzestrzeganie obowiązku szczepień dzieci do 6. roku życia wynosić będzie 50 euro dziennie.

Eksperci podkreślają, że w regionie Emilia-Romania prężnie działają ruchy przeciwników szczepionek.

We Włoszech notuje się stały wzrost zachorowań na odrę. W pierwszym kwartale tego roku stwierdzono ponad 550 zachorowań.

