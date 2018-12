Włochy. Eksperci ostrzegają: Etna jest niestabilna

Pierwsza od ponad dekady erupcja Etny i związana z nią seria ponad tysiąca wstrząsów ziemi wzbudziła niepokój ekspertów. Ich zdaniem wulkan jest niestabilny i pełen energii. Obawiają się oni, że może dojść do kolejnej erupcji, o wiele groźniejszej, bo na niskiej wysokości.

Lawa przelewa się do doliny, z daleka od terenów zamieszkałych. Nie czyni więc żadnych zniszczeń. Naukowcy obawiaja się jednak, że wkrótce może dojść do kolejnej erupcji - może otworzyć się nowa szczelina i to na o wiele mniejszej wysokości. Przypominają, że ostatnio, gdy doszło do takiej sytuacji w 1669 roku, potok lawy dotarł aż do Katanii.