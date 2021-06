Włochy: Chcą się zaszczepić. Poszli do prawnika

- Nie jest to prosta sprawa, bo niestety we Włoszech brakuje instytucji adwokata niepełnoletnich, który tak, jak w innych krajach interweniuje w takich przypadkach po to, by rozstrzygnąć spór dla dobra dzieciaków nie angażując w to władz sądowych - wyjaśnił cytowany przez agencję mecenas Gianni Baldini, prezes stowarzyszenia adwokatów rodzinnych.