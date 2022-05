Władze Rosji przymusowo odsyłają do domów uciekinierów z Mariupola

Według polityka okupacyjne władze Chersonia i oddziały rosyjskiej Gwardii Narodowej próbują ustalić miejsca zamieszkania uciekinierów z Mariupola, aby następnie "zapakować ich wszystkich do autokarów i odesłać do domów". "Informujcie o tej niebezpiecznej sytuacji rodziny i bliskich, którzy znaleźli tymczasowe schronienie w Chersoniu. Lepiej wyjechać na kilka dni do okolicznych miejscowości, aby ocenić skalę zagrożenia (deportacją)" - napisał Andriuszczenko.