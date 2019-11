Władysław T. Bartoszewski wyznaje: mamy dwoje dzieci z in vitro

- Mówiąc szczerze mieliśmy bardzo duże trudności, żeby mieć te dzieci - przyznaje w wywiadzie Władysław Teofil Bartoszewski. Świeżo upieczony poseł PSL ujawnił, że wraz z żoną zdecydowali się na zabieg in vitro.

- To nie była decyzja, tak wyszło - przyznaje szczerze w rozmowie z "Super Expressem" Władysław Teofil Bartoszewski. - Z całą pewnością te dzieci były bardzo chciane, tym bardziej że bardzo długo nie mogliśmy ich mieć - dodał polityk Ludowców.

Pierwszy raz na zabieg in vitro państwo Bartoszewscy zdecydowali się 16 lat temu, wtedy też urodziła się ich najstarsza córka. Polityk miał wtedy 48 lat, a jego żona 42 lata. Kolejna pociecha przyszła na świat 4 lata później. Jak przyznaje szczerze sam Bartoszewski - późne rodzicielstwo nie było planowane. Obydwoje starali bardzo długo o dzieci.

- Straciliśmy bardzo wiele dzieci, dla nas in vitro było jedyną szansą na ich posiadanie - mówi "SE" Władysław Teofil Bartoszewski. - Zawsze będę popierał in vitro, popieram także finansowanie zabiegów z samorządów. To procedura, która jest w stanie dać szansę dziesiątkom tysięcy małżeństw - przekonuje poseł PSL.