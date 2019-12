Władysław Kosiniak-Kamysz walczy o urząd prezydenta. Ruszył z prekampanią

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, ogłosił, że będzie ubiegał się o fotel prezydenta. - Startujemy z prekampanią prezydencką, bo chcę ubiegać się o urząd prezydenta. Wierzę, że wspólnie możemy zmienić Polskę na lepsze - oświadczył.

- Moje największe zobowiązanie to odbudowa wspólnoty narodowej. Wspólnie zastąpmy dialogiem monologi, wspólnie wznośmy mosty porozumienia, nie mury nienawiści. Głęboko wierzę w to, że się uda. Zapraszam was wszystkich do współpracy – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.