Władysław Kosiniak-Kamysz gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? - Dostałem wiosną propozycję od Jarosława Gowina - konkretny okręg, konkretne miejsce na liście wspólnej z PSL jeśli doszłoby do wcześniejszych wyborów parlamentarnych - oznajmił w poniedziałek z programie "Tłit" wyrzucony z Porozumienia Kamil Bortniczuk. Władysława Kosiniaka-Kamysza zapytamy, czy to prawda, co mówił poseł Zjednoczonej Prawicy, jak wyglądały negocjacje z Gowinem i czy jest dla obecnego wicepremiera miejsce po konserwatywnej stronie opozycji.