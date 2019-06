Władysław Frasyniuk twierdzi, że Lech Kaczyński świętowałby w Gdańsku. "Jego brat nie wie, co mówi"

Na obchodach 4 czerwca w Gdańsku nie zabrakło polityki. Jednym z poruszonych wątków była sprawa picia alkoholu w Magdalence przez Lecha Kaczyńskiego. Władysław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, alarmuje: - Nie dajmy Jarosławowi sprowadzić do tego dyskusji o 30-leciu naszej wolności.

Jednocześnie skomentował dyskusję, która powstała po obchodach 4 czerwca w Gdańsku. - Chichotem historii jest, że 30 lat po wyborach 4 czerwca rozmawiamy o tym, kto pił z komunistami podczas rozmów, a kto nie. Jarka Kaczyńskiego nie było w Magdalence, więc nie wie, co mówi. Ja byłem, więc go wyprowadzę z błędu - Lech Kaczyński pił - stwierdził.

Jednocześnie podkreślił: - Na Boga, nie dajmy Kaczyńskiemu sprowadzić dyskusji o 30-leciu naszej wolności do tego, czy jego brat bliźniak pił z Kiszczakiem czy nie. Lechowi Kaczyńskiemu należy się pamięć i szacunek za wkład w obrady Okrągłego Stołu po stronie Solidarności i doprowadzenie wraz z wszystkimi uczestnikami do upadku komunizmu.

"PiS zohydza Polakom święto"

Frasyniuk odniósł się też do relacji z Aleksandrem Kwaśniewskim. Podczas obchodów w Gdańsku stali razem na scenie i wymieniali się uśmiechali. - Wrogami z Aleksandrem Kwaśniewskim mogliśmy być 30 lat temu i więcej. (...) Dzisiaj to Kwaśniewski staje po stronie demokracji i wolności, przeciwko tym, którzy ją łamią. I dzisiaj to były komunistyczny działacz potrafi pochylić się z uznaniem nad polskim świętem wolności, czego obecnej władzy brakuje - ocenił.