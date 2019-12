Władysław Frasyniuk o wulgarnych okrzykach: opozycja dała się ugrzecznić

Władysław Frasyniuk podczas niedawnej manifestacji w nieparlamentarnych słowach obraził polityków i wyborców PiS. Dawny działacz opozycji twierdzi, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu i wykorzystane przez partię rządzącą przeciwko opozycji.

"Ja mówiłem przede wszystkim o łamaniu swobód obywatelskich i Konstytucji. Zręczność PiS polega na tym, że ich PR jest profesjonalny, bezwzględny. W efekcie środowisko liberalno-demokratyczne straciło pazury, stało się ugrzecznione. Dlaczego? Bo nie chce paść ofiarą pomówień i oszczerstw" - oświadczył w rozmowie z portalem dziennik.pl. "Gdy słucham młodych publicystów, komentujących moją wypowiedź, to mam wrażenie, że oni są przekonani, iż myśmy tę komunę obalili siedząc w barach mlecznych" - dodał.

Władysław Frasyniuk twierdzi, że w debacie publicznej odrobina radykalizmu jest potrzebna, by zmienić istniejący porządek. "Chcę powiedzieć, że bez chamów-Frasyniuków, „wariatów i wariatek” od Pawła Kasprzaka czy Marty Lempart nie byłoby pola do popisu dla komentatorów. My, chamy i wariaci, nie oczekujemy, że wszyscy wyjdą z nami na ulice, ale bez zrozumienia i wsparcia ze strony tych grup, którym bliskie są wartości demokratyczne, przegramy" - alarmuje.