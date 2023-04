Wkręć się w lekcje. Trwa nabór do programów edukacyjnych Fundacji Orange

Osobną zachętą są filmy i bohaterowie, którzy towarzyszą dzieciom w nauce. To bliźniaki Julka i Kuba oraz psotnik. Każda grupa MegaMisji może nazwać go po swojemu. Dzieci ze szkoły w Trzciannie zwą go Nyguskiem. To on jest często przyczyną technologicznych nieszczęść. Trzeba albo naprawić to, co Nygusek zepsuje, albo nie dopuścić, żeby to zrobił. Po zajęciach zmieniają mu ubranie i wizerunek.