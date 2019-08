Wizyta premiera Netanjahu i jego żony na lotnisku w Kijowie zakończyła się medialną burzą

Szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu broni kontrowersyjnego zachowania żony, która rzuciła kawałek chleba powitalnego na ukraińskim lotnisku. Sara Netanjahu chciała zwrócić uwagę mediów na ich wizytę. Dziennikarze sytuację zauważyli i potępili.



Kiedy Benjamin i Sara Netanjahu wyszli z samolotu, zostali poczęstowani tradycyjnym chlebem, korowajem przez Ukrainki w tradycyjnych ludowych strojach. Premier wziął kawałek pieczywa, a potem wręczył go żonie. Sara Netanjahu upuściła go na na ziemię.

Sara Netanjahu postanowiła zaryzykować

- Co mogę wam powiedzieć? Jeśli jest to potrzebne, by zwrócono uwagę na wizytę, która przynosi umowę o strefie wolnego handlu, przedstawicielstwie (dyplomatycznym) Ukrainy w Jerozolimie i inne ważne sprawy, to niech tak będzie. Wygląda na to, że potrafiliśmy przyciągnąć uwagę - zauważył Netanjahu.