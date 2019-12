Witnica. Komendant policji odwołana. Prowadziła samochód po pijanemu

Komendant komisariatu policji w Witnicy w Lubuskiem Maria P. przyjechała po alkohol na stację benzynową. Świadkowie zorientowali się, że kobieta jest pijana. Policjantka uciekła, a potem nie chciała wpuścić funkcjonariuszy do domu.

Funkcjonariusze przejrzeli monitoring i szybko odkryli, do kogo należy samochód oraz kto go prowadził. Pojechali do domu podinspektor Marii P. Jak relacjonuje świadek, musieli przyjechać antyterroryści, bo komendant nie chciał wpuścić funkcjonariuszy do mieszkania.