Wiosna w całej Polsce. Słonecznie i ciepło

Synoptycy nie mają wątpliwości: czeka nas piękny, słoneczny i ciepły czwartek. To efekt wyżu o wdzięcznej polskiej nazwie Katarzyna, który dotarł nad Polskę. Co więcej, nie będziemy także narzekać na samopoczucie: biomet w całym kraju będzie korzystny.

W pasie zachodniej i środkowej Polski dominować będzie niebo bezchmurne. Natomiast na wschodzie kraju na słonecznym niebie pojawiać się będą chmury pierzaste i kłębiaste, które od czasu do czasu będą przysłaniać słońce.

Słupek rtęci na termometrach wskazywać będzie od 15 - 18 st. Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie do 19 - 20 st. C na zachodzie kraju.

W nocy lekko się zachmurzy i ochłodzi. Termometry wskazywać będą minimalnie od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 5 stopni na zachodzie, nad morzem i miejscami w centrum. Zimnej będzie tylko w kotlinach górskich, na Przedgórzu Sudeckim możliwe są też przygruntowe przymrozki do -2 stopni C.