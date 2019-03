Wiosna 2019 – kiedy pierwszy dzień wiosny w 2019 roku? Kiedy zacznie się wiosna astronomiczna, a kiedy kalendarzowa?

Wiosna nadejdzie za kilka dni. Już 20 marca rozpocznie się wiosna astronomiczna, a dzień później powitamy wiosnę kalendarzową.

Wiosna 2019 – kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna?

Wiosna kalendarzowa ma stałą datę – 21 marca. Nadejście wiosny ma spory wpływ na naszą kulturę i zwyczaje. W pierwszy dzień wiosny topimy marzannę, czyli kukłę mającą symbolizować zimę. Robimy to, aby zima już na pewno nie powróciła. Innym zwyczajem związanym z nadejściem wiosny jest tzw. dzień wagarowicza. Jest on stałym punktem w uczniowskim kalendarzu. 21 marca wiele osób zamiast do szkoły udaje się do parków i na spacery, aby w ten sposób uczcić nadejście wiosny.