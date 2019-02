Wiosna 2019 coraz bliżej. Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna, a kiedy ta astronomiczna?

Wiosna za oknem coraz częściej wypiera zimowe krajobrazy. Do Polski przyleciały już pierwsze żurawie, a w parkach zaczynają kwitnąć przebiśniegi. Sprawdzamy, kiedy rozpocznie się kalendarzowa wiosna, a kiedy astronomiczna.

Wiosna – kiedy rozpocznie się kalendarzowa wiosna, a kiedy astronomiczna?

Wiosna za oknem kusi nas wysokimi temperaturami już od weekendu. Słońce oraz bezchmurne niebo to czynniki, które zachęcają wiele osób do wypoczynku na świeżym powietrzu. Kalendarzowa wiosna rozpocznie się jednak dopiero 21 marca. Dzień wcześniej (20 marca) będziemy mogli świętować nadejście astronomicznej wiosny.

Wiosna już zawitała do Polski

Mimo, iż wiosna kalendarzowa i astronomiczna zawitają do nas dopiero za miesiąc, to aura za oknami sprawia, że mamy wrażenie, że wiosna już nadeszła. Od kilku dni w całym kraju odnotowujemy wysokie temperatury, a najnowsze prognozy nie zwiastują zmiany pogody. W nadchodzących dniach na termometrach będziemy oglądać około 10 st. C, a niewielkie przymrozki zaskoczą nas jedynie w nocy oraz w godzinach porannych.