Wiodący dystrybutor artykułów spożywczych na rynku rumuńskim, DRIM Daniel Distributie FMCG S.R.L., dołącza do Grupy Żabka

Ja i moja rodzina jesteśmy bardzo podekscytowani partnerstwem z Grupą Żabka. Wierzymy, że jest to krok, który pomoże przenieść naszą firmę na wyższy poziom. Fundamenty tego partnerstwa są bardzo solidne - dzielimy bardzo podobne wartości i jesteśmy zgodni co do możliwości dostępnych na rynku rumuńskim. Połączył nas także podobny entuzjazm, niezbędny do realizacji tych planów. To, co bardzo mocno wpłynęło na naszą decyzję o nawiązaniu współpracy z Żabką, to ogromne perspektywy dla naszych kluczowych interesariuszy, czyli klientów, pracowników i dostawców - dodaje Radu Trandafir, Dyrektor Strategiczny, DRIM Daniel Distributie FMCG.