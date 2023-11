Wilgoć w domu? Jest na to prosty sposób

Wilgoć do naszych domów może się przedostawać na różne sposoby. Najczęściej zauważamy wilgoć na oknach. Wtedy najlepiej wymienić je na nowe oraz takie, które zapewniają doskonałą izolację. Wilgoć może się także dostawać do naszych mieszkań poprzez rury, dachy lub gdy zatkamy kratki wentylacyjne. Jest jednak prosty sposób na to, jak zapobiec temu problemowi.