Wigilia 2020. Szykuje się specjalna akcja policji? Rzecznik KGP komentuje

Wigilia zbliża się do nas wielkimi krokami. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa, nie we wszystkich domach, będzie wyglądała ona jak co roku. Wpływ na to mają obostrzenia, które nałożył rząd.

Wigilia 2020. Działania policji Źródło: Getty Images , Fot: NurPhoto