Wigilia 2020, święta Bożego Narodzenia. Włoska pielęgniarka: "Martwcie się, byście nie musieli zjeść świątecznego obiadu w szpitalu"

Elena Pagliarini z pogotowia ratunkowego w mieście Cremona na północy Włoch stała się symbolem włoskiej walki z koronawirusem. Jej zdjęcie, na którym ubrana w strój ochronny zasypia z wyczerpania, obiegło wiosną cały internet. Nikt nie miał już wątpliwości co do tego, jak wielka jest skala epidemii COVID-19.

Nagrodzona przez prezydenta Sergio Mattarellę pielęgniarka w ostatnich dniach po raz kolejny zabrała głos w sprawie epidemii. Tym razem odniosła się do toczonych aktualnie we Włoszech dyskusji o konieczności przestrzegania obostrzeń w okresie świątecznym.

Koronawirus. Włosi martwią się o święta

- Widzę wielkie zaniepokojenie świątecznym obiadem. Martwcie się o to, byście nie musieli zjeść świątecznego obiadu w szpitalu albo co gorsza - już nigdy go nie zjedli - napisała w mediach społecznościowych pielęgniarka z Lombardii.