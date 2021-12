Wietnamczycy nie chcą już jeść psów. Hanoi chce być wolne od psiny na talerzu

Wietnamczycy wierzą, że spożycie pożywnej potrawy z dodatkiem psiego lub kociego mięsa, zapewnia zdrowie oraz odpędza niepowodzenia i nieszczęścia. To sprawia, że w Wietnamie rocznie na ubój idzie ponad pięć milionów sztuk zwierząt. To drugi na świecie kraj po Chinach, w którym odbywają się takie praktyki, nie do wyobrażenia dla Europejczyków.