Wielomilionowe szkody w obrocie gospodarczym. PGE zawiadamia śledczych

Każda z tych spółek-założycieli została zobowiązana w notarialnym akcie fundacyjnym do płatności jednorazowej w ramach tzw. "funduszu założycielskiego" oraz do wniesienia określonych środków, płatnych w dziesięciu kolejnych terminach rocznych, do 2026 roku włącznie. Z naszych informacji wynika, że w tym roku PGE Polska Grupa Energetyczna w nie przekazała PFN żadnych środków finansowych.