Nowi menedżerowie w PGE. Zarzuty, dozór policyjny, odebrany paszport

- Gdyby tak było, w ciągu ponad pół roku od przejęcia kontroli nad prokuraturą bez trudu można by umorzyć postępowanie. Tymczasem mamy do czynienia z sytuacją nie tylko dalszego prowadzenia sprawy, lecz także stosowania środków zapobiegawczych. Oznacza to, że zdaniem obecnego kierownictwa prokuratury istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że zarzuty przełożą się na sformułowanie aktu oskarżenia – słyszymy.