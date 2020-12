Wielkopolska. Wędkarze w stawie znaleźli samochód

W piątek rano w Odolanowie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Do stawu stoczył się samochód osobowy. Kierowca był pijany. Znaleźli go wędkarze, którzy zauważyli w wodzie światła.

Wielkopolska. Wędkarze w stawie znaleźli samochód (Pixabay, Fot: pasja1000)