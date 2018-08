Wielkie sprzątanie grobowca Ścibora - Rylskiego. Alarmowaliśmy, że wygląda fatalnie

Po tym jak w sobotę Wirtualna Polska ujawniła dramatyczny stan grobowca, w którym ma spocząć uczestnik Powstania Warszawskiego gen. Zbigniew Ścibor – Rylski, na Powązkach pojawiła się ekipa sprzątająca. W rekordowym tempie rośnie też zbiórka pieniędzy na remont mogiły.

W sobotę opisaliśmy tragiczny stan XIX- wiecznego grobowca rodzinnego na Powązkach, w którym ma spocząć gen. Ścibor – Rylski ps. Motyl. Fragmenty roztrzaskanych, połamanych kolumn i rozpadająca się tumba. Na tablicach ledwo widać nazwiska osób pochowanych tutaj od końca XIX w. Jedną z nich jest Zofia Rapp-Kochańska (1918-1999), pseudonim „Marie Springer”, as wywiadu Armii Krajowej i uczestniczka Powstania Warszawskiego oraz ukochana małżonka generała. Życzeniem uczestnika Powstania Warszawskiego było spocząć w grobie obok swojej żony. Na mogile znajduje się poświęcona mu tablica z pustym miejscem na datę śmierci.

Porządki na grobie rodziny generała

Po naszym artykule, na Powązkach pojawili się pracownicy Muzeum Powstania Warszawskiego i przystąpili do prac porządkowych. Kilka godzin później na internetowej stronie Muzeum pojawił się symboliczny wpis oraz fotorelacja z tego wydarzenia. - Nasi wolontariusze w ostatnich dniach porządkowali grób rodzinny śp. gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Generał wraz z rodziną udzielił nam niedawno notarialnego pełnomocnictwa do przeprowadzenia renowacji grobowca. Dzięki zbiórkom pieniędzy i zaangażowaniu instytucji udało się zebrać znaczną część potrzebnych środków. Urząd m. st. Warszawy zadeklarował pokrycie brakującej kwoty. Od wielu lat prowadzimy zbiórki publiczne na renowację mogił powstańczych - dotychczas Muzeum udało się zebrać 520 tys. zł i odnowić 123 groby. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają odnawianie powstańczych mogił - będziemy Was informować o postępach prac – napisano.