Wielkie nerwy w Sejmie. Walka o każdy głos, "ziobryści" szarżują, a Kaczyński ściąga Mejzę

Ludzie z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego - jak mówi nam jeden z nich - "osobiście i bezpośrednio" dbali o to, by nie zabrakło większości podczas głosowania nad budżetem na 2022 rok. Telefon z Nowogrodzkiej dostał nawet Łukasz Mejza, którzy przerwał fikcyjny urlop poselski. Od początku zaś - mimo rewelacji medialnych - wiadomo było, że rękę za budżetem podniosą "ziobryści". Mimo to podczas ostatniego posiedzenia Sejmu w tym roku nerwów nie zabrakło.