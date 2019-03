Wielki Post 2019. Kiedy się rozpoczyna i do kiedy potrwa? Jakich zasad należy wówczas przestrzegać, aby nie zgrzeszyć?

Wielki Post jest szczególnym czasem dla Kościoła Katolickiego, to okres pokuty, refleksji i przygotowań do Wielkanocy. Sprawdzamy, kiedy rozpoczyna się Wielki Post w 2019 roku, do kiedy będzie trwał oraz jakich zasad należy wówczas przestrzegać.



Wielki Post 2019. Kiedy się rozpoczyna i do kiedy potrwa? Jakich zasad należy wówczas przestrzegać, aby nie zgrzeszyć?

Wielki Post 2019. Kiedy się rozpoczyna?

Wielki Post tradycyjnie rozpoczyna się Środą Popielcową. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym w 2019 roku przypada ona na 6 marca.

Środa Popielcowa nie jest świętem nakazanym. To oznacza, że katolik nie ma obowiązku brania udziału we mszy świętej, jest to dobrowolna decyzja każdego z wiernych. Podczas mszy głowy wiernych są posypywane popiołem na znak pokuty. Pochodzi on ze spalonych palm, które zostały poświęcone w ubiegłym roku podczas Niedzieli Palmowej. W Środę Popielcową nie można jeść mięsa, w ciągu dnia dozwolony jest jedynie jeden posiłek do uczucia sytości.

Wielki Post 2019. Do kiedy potrwa?

Wielki Post trwa do Wielkiego Czwartku włącznie. W 2019 roku okres postu zakończy się 18 kwietnia. Tego dnia w kościele odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę obchodzony jest post paschalny.

Wielki Post odnosi się do 40-dniowego postu Jezusa, który na pustyni przygotowywał się do misji zbawienia świata.

Wielki Post 2019. Jakich zasad należy wówczas przestrzegać?

Wielki Post w Kościele Katolickim traktowany jest jako czas pokuty i nawrócenia. Zaleca się post, jałmużnę, modlitwę, wykonanie rachunku sumienia i podjęcie próby żalu za grzechy. Z kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu, dużo skromniejszy wystrój świątyni podkreśla pokutny nastrój. Kolorem liturgicznym jest fiolet.