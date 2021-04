Wielkanoc. Biskup włocławski składa wiernym życzenia. Pisze o "chorej ideologii"

W życzeniach wielkanocnych skierowanych do wiernych bp Wiesław Mering zaapelował, aby zawsze przeciwstawiać się złu. "Życzę Wam, Drodzy Diecezjanie, byście przytuleni do Zmartwychwstałego mężnie trwali przy dobru i odważnie przeciwstawiali się złu! Chrystus żyje - ten sam dziś, co i przez wszystkie wieki! A my ufamy Jemu, że i nas obdarzy niekończącym się życiem!" - napisał ordynariusz diecezji włocławskiej.