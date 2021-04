Wielkanoc 2021. Najwyższa pora, by wysłać życzenia świąteczne

Życzenia wielkanocne wysyłamy najbliższym, dobierając odpowiednie do adresata. Inne życzenia na Wielkanoc wyślemy do babci i dziadka, inne do rodziców, a jeszcze inne do kolegów z pracy. Za każdym razem jednak będą to płynące prosto z serca piękne życzenia, niezależnie od tego, czy będą poważne i refleksyjne, czy może będą to krótkie i śmieszne wierszyki na Wielkanoc.

Życzenia wielkanocne Źródło: Pixabay