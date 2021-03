Wielkanoc 2021. Kiedy święta i koniec Wielkiego Postu?

Wielkanoc 2021. Kiedy jest Wielkanoc?

Wielkanoc to najważniejsze święto w kościele katolickim. Przypada co roku na wiosnę, w pierwszą niedzielę tuż po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Nie ma więc stałej daty w kalendarzu, co roku święta mogą być więc w innym terminie. Kiedy dokładnie będzie Wielkanoc 2021?