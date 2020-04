Wielkanoc 2020. Sklepy otwarte w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Godziny otwarcia - Biedronka, Lidl, Kaufland i Carrefour

Od kilku lat pojawiają się głosy, że Wielki Piątek i Wigilia powinny być dniami wolnymi od pracy. Powstał nawet projekt ustawy, na mocy którego mogłoby do tego dojść. Projekt przepadł jednak w Sejm i nigdy nie wszedł w życie. Dlatego Wielki Piątek jest zgodnie z prawem zwykłym dniem, w którym nie obowiązuje zakaz handlu, a sklepy nie mają skróconych godzin otwarcia.

Nieco inaczej jest w Wielką Sobotę. Zgodnie z prawem w Wielką Sobotę sklepy muszą zostać zamknięte o godzinie 14. Do tej godziny sklep powinien opuścić ostatni pracownik.

Wielkanoc 2020. Biedronka – godziny otwarcia w Wielki Piątek i Wielką Sobotę

Trudniej będzie w Wielką Sobotę. Sieć Biedronka będzie musiała wtedy skrócić godziny otwarcia. Sklepy Biedronka będą otwarte do godziny 13:55. Wówczas za zakupy zapłaci ostatni klient.

Wielkanoc 2020. Lidl – godziny otwarcia w Wielki Piątek i Wielką Sobotę

Wiele sklepów Lidl przed świętami otwartych jest całodobowo. W pozostałych zakupy można robić od godziny 6 rano do północy.

Wielkanoc 2020. Kaufland – godziny otwarcia w Wielki Piątek i Wielką Sobotę

Sieć Kaufland nie zdecydowała się na wprowadzenie tych samych godzin otwarcia we wszystkich sklepach. W Wielki Piątek sklepy Kaufland będą czynne całodobowo, w godzinach 6-24, do godziny 23 lub do 22. Informacji dotyczących godzin otwarcia poszczególnych sklepów można szukać na stronie kaufland.pl.