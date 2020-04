Wielkanoc 2020. Kard. Kazimierz Nycz: nigdy czegoś takiego nie przeżyłem

Odniósł się także do tradycji święcenia pokarmów. Wyjaśnił, że nie trzeba z tego rezygnować. - Rodzina jest takim małym domowym kościołem, dlatego jest okazja by tata czy mama w każdej rodzinie dokonali poświęcenia pokarmów - przekonywał.

Święta wielkanocne w domu

W czwartek premier z ministrem zdrowia poinformowali o przedłużeniu zasad dotyczących przemieszczania się. Nadal obowiązują wprowadzone przez rząd ograniczenia. Rządzący przypominają, by powstrzymać się od świątecznych wyjazdów, jeśli tylko to możliwe. Można jechać samochodem do rodziny, ale nie powinno się tego robić. Zanim to zrobimy, zastanówmy się, czy jest to konieczne.