Wielka Brytania. Żona dyplomaty z USA śmiertelnie potrąciła 19-latka. Zasłoniła się immunitetem

Dramat w Wielkiej Brytanii. Żona amerykańskiego dyplomaty potrąciła śmiertelnie 19-latka. Kobieta jechała niewłaściwą stroną drogi. Zasłoniła się immunitetem dyplomatycznym i zanim usłyszała zarzuty, opuściła Wyspy.

Według brytyjskich mediów choć kobieta zaraz po wypadku zasłoniła się immunitetem, to jednak policjanci mieli wrażenie, że chce z nimi współpracować. Wkrótce jednak kobieta wyjechała z Wielkiej Brytanii. Rzekomo "ktoś z ambasady USA” doradził jej i jej rodzinie powrót do USA.

Matka 19-latka zaapelowała do premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, by zadzwonił do prezydenta Donalda Trumpa i namówił go do "naprawienia błędu". - Proszę. Błagam Cię. Proszę, pomóż nam. Nie będziemy w stanie iść dalej i próbować poskładać kawałki naszego rozbitego życia, dopóki nie osiągniemy sprawiedliwości dla Harry'ego - wyznała w rozmowie z dailymail.co.uk.