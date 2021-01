Wielka Brytania. Ponad 650 zgonów z powodu COVID-19 i prawie 38,6 tys. nowych zakażeń

Do tej pory z powodu COVID-19 w Wielkiej Brytanii zmarło już 89 261 osób, z czego 78 076 w Anglii, 5305 - w Szkocji, 4274 - w Walii i 1606 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - więcej ofiar śmiertelnych odnotowano tylko w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach i Meksyku.

Liczba odnotowanej dziennej liczby wykrytych zakażeń jest niższa o 2748 od tej z soboty i o ponad 16,3 tys. od tej sprzed tygodnia. To oznacza najniższy dobowy bilans zakażeń od 27 grudnia. W Anglii stwierdzono ich 35 263, w Szkocji - 1341, w Walii - 1172, a w Irlandii Północnej - 882.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 3 395 959, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii i Rosji.

Koronawirus na świecie. Z powodu COVID-19 zmarło ponad 2 mln osób

Na świecie zakażonych koronawirusem jest ponad 95 mln osób, a w Europie prawie 30 mln. Najwyższa śmiertelność wśród osób zakażonych w stosunku do populacji kraju została stwierdzona w Belgii. Tam na 100 tys. mieszkańców przypada 176 przypadków śmiertelnych COVID-19. W Słowenii jest to 151 zgonów, we Włoszech 135, w Bośni 134, a w Czechach 134 ofiary śmiertelne na 100 tys. mieszkańców.