Wielka Brytania. Hugh Grant namawia do głosowania w wyborach

Nadzywczajny happening na Wyspach. 10 dni przed wyborami parlamentarnymi aktor Hugh Grant poparł kandydatkę Liberalnych Demokratów. Razem z Lucianą Berger wyruszyli na londyńskie ulice, aby namawiać mieszkańców do pójścia do urn 12 grudnia.

Hugh Grant podczas kampanijnego szlaku w stolicy Wielkiej Brytanii namawiał także Brytyjczyków do pozostania w Unii Europejskiej. Aktor głęboko wierzy w powodzenie swojej misji, co też mogą potwierdzać ostatnie sondaże.

- Prawdziwym powodem mojej wizyty są ostatnie badania opinii publicznej - wskazały one, że Brytyjczycy zmienili zdanie dot. brexitu - zwrócił się do fotoreporterów aktor. Grant dodał, że planuje odwiedzić wiele okręgów oraz wesprzeć wszystkie partie polityczne, które sprzeciwiają się opuszczeniu Wspólnoty. - To obowiązek nas wszystkich - stwierdził.