Po przejściu na islam coraz bardziej dystansowała się od głównej rodziny. Postępowało również u niej uzależnienie od narkotyków. W 2015 roku trafiła do więzienia za posiadanie heroiny. Od 2016 roku na kanałach społecznościowych Shaikh zaczęła śledzić ekstremistyczne nagrania, tworzone przez osoby związane z Państwem Islamskim . Kontaktowała się z dżihadystami, przebywającym w Wielkiej Brytanii.

W mediach społecznościowych Shaikh rozpoczęła czat z podstawionym agentem, który podawał się za osobę, chcącą przeprowadzić atak terrorystyczny w imieniu Państwa Islamskiego w Wielkiej Brytanii. "Chciałabym zaatakować katedrę. Zdetonować ładunek. Chcę to zrobić w najbardziej skuteczny sposób - napisał Shaikh.

Podstawiony agent umówił dżihadystkę na spotkanie teoretycznie z jego żoną, która miała od Shaikh odebrać torbę, by zmierzyć jak duża bomba do niej zmieści się. Kobiety spotkały się w Londynie. Shaikh zaczęła płakać, mówiąc: - Miałam okropne życie. Chcę wybaczenia za wszystko, co zrobiłam.