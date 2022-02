Wielka Brytania. Dwóch nowych świadków w sprawie seryjnego zabójcy sprzed lat

Dwóch nowych świadków zgłosiło się po tym, jak seryjny morderca Levi Bellfield przyznał się do zamordowania młotkiem dwóch kobiet - Lin i Megan Russell. To jednak nie on w tej sprawie został skazany. Od ponad 20 lat za tę zbrodnię w więzieniu przebywa Michael Stone. Teraz może okazać się niewinny.