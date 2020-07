Wielka Brytania. Chiny protestują przeciwko "bezpodstawnemu zakazowi" dla sieci Huawei 5G

Wielka Brytania. Zakaz dla Huawei w związku z siecią 5G

Koncern Huawei chciał rozwijać w Wielkiej Brytanii budowę sieci 5G. Jednak brytyjski rząd nie zezwolił na realizację tych planów i wydał zakaz dla tej firmy. We wtorek sekretarz ds. cyfryzacji Oliver Dowden w Izbie Gmin tłumaczył, że nie była to łatwa decyzja, ale właściwa dla brytyjskich sieci telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa narodowego oraz brytyjskiej gospodarki.

Łączny koszt w połączeniu z wcześniejszymi ograniczeniami ogłoszonymi przeciwko Huawei wyniesie nawet 2 miliardy funtów, a całkowite opóźnienie we wdrożeniu sieci 5G w Wielkiej Brytanii może wynieść od dwóch do trzech lat.

Krajowe sieci telekomunikacyjne nie będą mogły kupować nowego zestawu Huawei 5G od 31 grudnia, a wszystkie takie urządzenia powinny zostać wycofane z sieci mobilnych do 2027 roku.

Wielka Brytania. Chiny protestują przeciwko zakazowi na budowę sieci 5G

Wielka Brytania. Donald Trump popiera decyzję rządu

Z kolei Donald Trump popiera zakaz, który został wydany przez Brytyjczyków. Prezydent Stanów Zjednoczonych ruch ten przyjął z zadowoleniem. - Przekonaliśmy wiele krajów do tego, by nie korzystać z usług Huawei. Uważamy, że to zagrożenie dla bezpieczeństwa - powiedział Trump.