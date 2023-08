Wielka Brytania: Ben Wallace złożył rezygnację ze stanowiska ministra obrony

Wśród kandydatów do zastąpienia Wallace'a na stanowisku sekretarza obrony jest tez Liam Fox. Był on sekretarzem obrony w 2010 roku pod rządami ówczesnego Davida Camerona. Inne wymieniane nazwisko to James Heappey – były major armii, który służył w Afganistanie, a wcześniej był prywatnym sekretarzem parlamentarnym Borisa Johnsona.