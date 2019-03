Wielka Brytania: 33-latek z zarzutami związanymi z terroryzmem. To prawdopodobnie Polak

33-letni mężczyzna - prawdopodobnie Polak - usłyszał w Wielkiej Brytanii sześć zarzutów dotyczących terroryzmu. To efekt śledztwa dotyczącego aktywności skrajnie radykalnej prawicy.



O zatrzymaniu i przedstawieniu zarzutów 33-latkowi z Leeds poinformowała jednostka policji, zajmująca się zwalczaniem terroryzmu (Counter Terrorism Policing). Tożsamość mężczyzny ujawniła brytyjska agencja informacyjna PA, przedstawiając go jako Pawła G. Nie potwierdzono oficjalnie obywatelstwa oskarżonego, ale jego nazwisko (w pełnej wersji podawanej przez brytyjskie media) wskazuje na to, że jest on Polakiem.