Wieliczka. Dramatyczna burza. Dwie osoby porażone piorunem

Wieliczka. Dramatyczna burza w Sułkowie

To była jedna z najbardziej dramatycznych burz w ostatnich latach w Wieliczce i okolicach. 44-letni ojciec oraz jego 8-letni syn zostali rażeni piorunem podczas wycieczki rowerowej. W pewnym momencie nadeszła burza z ulewnym deszczem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że obaj najprawdopodobniej schowali się pod jednym z drzew. Wtedy uderzył piorun i doszło do porażenia - poinformowało Radio Kraków.

Obaj trafili do szpitala. 44-latek jest w stanie ciężkim. Gdy zabierała go karetka, był nieprzytomny. Z kolei 8-latek ma poparzenia drugiego stopnia. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Burze. Ostrzeżenia IMGW w Małopolsce

W nocy z niedzieli na poniedziałek synoptycy przewidują przelotne opady deszczu i zanikające burze. Suma opadów w czasie burz do 20 mm. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11°C do 16°C, nad morzem do 17°C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków wschodnich i południowych, w czasie burz silniejszy, w porywach do 75 km/h.