Wieliczka. 22-latek z maczetą w ręce biegał po ulicy i groził śmiercią mężczyźnie

Mężczyzna biegający po ulicy z maczetą to w Wieliczce dość niecodzienny widok. Do takiego zdarzenia doszło jednak w nocy 30 października przy wyjeździe z Wieliczki w kierunku Krakowa. 22-latek wyciągnął maczetę i zaczął gonić przypadkowo spotkanego mężczyznę, krzycząc, że go zabije.

Wieliczka. 22-latek biegał z maczetą w ręce/ foto ilustracyjne (polcija wieliczka)