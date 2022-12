Wiele twarzy sztuki. Znamy wyniki konkursu Allegro Prize 2022

Allegro to nie tylko platforma zakupowa, ale również inicjatywy mające na celu wsparcie przedstawicieli różnych dziedzin, a jedną z nich jest sztuka. Dlatego właśnie zorganizowano konkurs Allegro Prize, w którym gigant e-commerce połączył siły z Fundacją Contemporary Lynx. Artyści z całego świata mogli przesyłać swoje portfolia do 27 września, a później były one oceniane przez jury i publiczność. Przyznano trzy nagrody główne w kwocie 25 tys. zł każda oraz Nagrodę Publiczności w wysokości 5 tys. zł. Oprócz tego twórczość artystów zostanie zaprezentowana na łamach Contemporary Lynx Magazine, a także w Contemporary Lynx Online Weekly i będzie promowana w mediach społecznościowych.