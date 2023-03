Wiele już przeszliśmy. Ale przed nami jeszcze długa droga

Ratownicy weszli na górę, żona zaczęła odzyskiwać świadomość. Nie wiedziała, co się stało. Zbadali ją. Rzęziło w płucach, więc zabrali ją do szpitala. Sama zeszła do karetki. Gdy była na SOR, normalnie pisaliśmy do siebie wiadomości. Drugiego dnia przenieśli ją na oddział wewnętrzny, gdzie znów dostała ataku padaczki. Potem nadal był z nią kontakt. Pojechałem do pracy, a później zapadła cisza. Syn razem z dziadkiem pojechali do szpitala. Zadzwonili, że mama jest nieprzytomna.